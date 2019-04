López advierte de que solo un apoyo masivo al PSOE evitará que se produzca la abstención que busca la ultraderecha para legitimarse

- Publicidad -

El candidato socialista al Congreso, Ignacio López, ha afirmado que, de no haber un apoyo masivo al PSOE el próximo domingo, «corremos el riesgo de legitimar el discurso de la extrema derecha por culpa de la abstención. Tenemos que afrontar esos riesgos ante la crispación y la degradación de la vida política que quieren las derechas. Solo saben mentir e insultar, por eso el 28 de abril tenemos que movilizarnos y no paremos en pedir el apoyo para el único proyecto que defenderá los derechos y libertades», ha explicado.

«La libertad es un derecho que es realidad gracias otros derechos como el tener una beca o una pensión, no es que los que más tienen tengan libertad a costa de los que menos tienen. La derecha solo quiere cercenar la libertad de la mayoría cuando en este país están garantizadas las libertades para todos y todas gracias al PSOE», ha detallado.

«Nos jugamos qué modelo de país y de sociedad es el que queremos para los próximos cuatro años, decidir si queremos retroceder 40 años con las propuestas de los partidos de derecha o avanzar con ambición apostando por el programa del PSOE», ha concluido.

El candidato socialista a la alcaldía, Antonio Moreno, ha afirmado que la justicia social «tiene que ser el valor que prevalezca en nuestro país». «No podemos quedarnos sin hacer nada, nos tiene que correr la sangre para defender el proyecto de Pedro Sánchez, que el PSOE sea el verdadero partido que defienda a los trabajadores», ha añadido.

«Hoy nos dirigimos a esa España que se siente amenazada por el riesgo de la involución, el trifachito supone la pérdida de libertades, quieren acabar con los derechos para provocar el desapego hacia la política. La abstención es nuestro mayor enemigo», ha advertido.

«Si el PSOE no los frena, acabarán con el municipalismo y eso lo sabemos bien los que vivimos en zonas rurales. Los ayuntamientos son las primeras instituciones que los que acuden los ciudadanos con sus problemas, por eso creemos en la cohesión social y en la vertebración del territorio», ha concluido.

Paralelamente, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha recordado que «tenemos que parar con contundencia a un gobierno de derechas abrazado a la extrema derecha votando al único partido que será capaz de hacerlo, el PSOE».

«Podemos evitar que en España un gobierno condicionado por un partido que en otros países ha sido aislado porque no defienden la democracia, no son constitucionales y buscan en retroceder en derechos y libertades. A esos partidos se les hace cordones sanitarios, no al PSOE, que tiene 140 años de historia defendiendo la libertad», ha manifestado.

«Este 28 de abril es trascendente para nuestra democracia, la ultraderecha, los herederos de la dictadura pueden volver. En la tierra de María Zambrano, es donde vamos a defender la democracia parando esta amenaza con nuestro voto, hoy reivindicamos la fuerza del voto al PSOE», ha concluido.

De igual manera, el candidato socialista al Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha emplazado a elegir el próximo 28 de abril entre «derechos o derecha». «No queremos volver a hace 40 años, a las etapas más negras de nuestro país, en estas elecciones se confronta que España siga liderando las políticas de igualdad a nivel mundial o que haya un gobierno de las tres derechas que compiten a ver quién compite por hacer más daño a las mujeres», ha añadido.

«En diez meses hemos hecho mucho, más que en siete años del Partido Popular. Hemos devuelto el poder adquisitivo de las pensiones, garantizado el sistema público, subido el Salario Mínimo Interprofesional o protegido a los parados de más de 52 años. No hemos hecho más porque el PP y Ciudadanos se unieron a los independentistas catalanes para que este país no tuviera las cuentas estatales más sociales de los últimos años», ha concluido.

En este mismo sentido se ha expresado la alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal, que ha apostado por seguir el camino de la igualdad de oportunidades y de la defensa de lo público «cuando hemos sido testigos de las consecuencias de los recortes del PP», ha afirmado.

«Al PP no le importó dejarnos sin ahorro, la derecha lo tiene claro porque quiere privatizar, por eso el 28 de abril tenemos claro que los votantes de izquierda no lo vamos a permitir. Nuestros hijos e hijas se merecen una educación y una sanidad de calidad que ahora está en riesgo en Andalucía por el gobierno del trifachito», ha concluido.

Por su parte, la secretaria general de JSA en Vélez-Málaga, Lorena Páez, ha destacado la apuesta social de las políticas de Antonio Moreno en el municipio, «al tiempo que ha conseguido reducir la deuda de la ciudad», ha dicho.

«Nuestro alcalde es la cara más amable de la política municipal frente a un PP que no deja de poner trabas mientras el PSOE ha conseguido crear 3.000 empleos y que se instalen 400 nuevas empresas sin un solo recorte», ha concluido.