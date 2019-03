Lastra pide en Vélez-Málaga la movilización de la izquierda en las urnas “para seguir marcando el rumbo de la España social e igualitaria”

- Publicidad -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha pedido hoy en Vélez-Málaga una gran movilización de la izquierda en las próximas elecciones generales, europeas y en las municipales “para seguir marcando el rumbo de la España que queremos. En nueve meses no se puede cambiar un país pero estamos en el gobierno y, por primera vez en la historia, ha prosperado una moción de censura ante un PP que estaba herido de muerte por la corrupción y un presidente Rajoy que no tenía credibilidad ante los jueces. Eran los responsables de los mayores recortes en la democracia de nuestro país en dependencia, sanidad, educación y en todo lo que tenía que ver con el Estado del Bienestar”, ha explicado.

“Hemos puesto en marcha la base de lo que tiene que ser nuestro país con recursos para luchar contra la violencia de género mientras la derecha traicionaba a los españoles cuando se oponía a tramitar la derogación de la reforma laboral o que subieran las pensiones o se abrazaban a la ultraderecha en Andalucía. Frente a esto es a lo que nos tenemos que levantar. El pasado 8 de marzo hubo una gran movilización en nuestras calles, los hombres y mujeres salieron a pedir una España en igualdad con justicia social, que no vamos a renunciar a lo que hemos construido entre todos y todas en estos 40 años, por eso queremos esa misma movilización en estas elecciones”, ha afirmado.

“La derecha lleva meses riéndose de los españoles, no tienen compromiso con la igualdad. En estos meses de gobierno del PSOE, la oposición, sobre todo el PP, se ha dedicado a mentir y a crispar y a generar odio. La derecha se cree dueños del poder, no entiende que los hijos de los trabajadores estemos en el poder, de ahí vienen los insultos. Eso nos preocupa porque ellos entienden la política como la de enemigos a los que destruir, nosotros tenemos adversarios a los que queremos ganar en las urnas. Por eso es necesario votar en estas elecciones, para reclamar un modelo social, una España inclusiva y con un gran Estado del Bienestar”, ha concluido.

En este mismo sentido se ha expresado la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima. “Mostramos nuestra admiración ante el trabajo de Antonio Moreno, que seguro que repetirá como alcalde de Vélez-Málaga”, ha dicho. Así, ha mostrado su apoyo al municipalismo y, en especial, a los de la Axarquía por su labor para seguir vertebrando la provincia de Málaga. “Son 31 municipios donde tenemos 31 proyectos y candidatos que se desvivirán por la comarca de la Axarquía, hacen patria mirando por sus vecinos y vecinas con honradez, orgullo y responsabilidad”, ha aseverado.

“Hablar de la Axarquía es hablar de unidad, cohesión y empeño. Por eso el PSOE tiene equipo, rendimos cuentas y presentamos un proyecto ilusionante. A los y las socialistas nos conocen, cada alcalde socialista ha hecho todo lo que ha estado en su mano, con dinero para inversiones, mejoras en colegios, fomento del emprendimiento o poner en orden nuestras playas. Podemos explicar como a la Axarquía le va mejor cuando hay gobiernos socialistas en la Junta y en el Estado como hemos visto con el cultivo tradicional de la uva pasa o la creación del grupo ROCA para evitar los robos en el campo”, ha detallado.

“Con todos estos proyectos, que son sinceros, nos presentamos los socialistas. Para que nadie se quede atrás, ese es nuestro propósito y lo vamos a conseguir en las próximas elecciones ganando en las urnas”, ha concluido.

Por último, el candidato a la alcaldía de Vélez-Málaga, Antonio Moreno, ha agradecido el trabajo diario de los socialistas para ganar las elecciones, “para seguir siendo puntero, comenzamos una campaña que es diferente porque es de las más importantes desde la Transición Española. La derecha está intentando recortar y que haya crispación para que no avancemos, estamos en un momento delicado ante la involución de los derechos que persigue el PP, Ciudadanos y Vox”, ha dicho.

“No podemos perder el Estado del Bienestar por el que tanto hemos luchado los socialistas, el avance de la derecha en Andalucía así lo ha puesto en peligro. Nuestro principal adversario es la abstención, por eso tenemos que esforzarnos para que nuestros vecinos y vecinas salgan a votar, necesitamos una gran movilización de la izquierda para avanzar”, ha manifestado.

“Abril y mayo son dos oportunidades para frenar a la derecha, si no somos capaces de movilizar a la izquierda no cambiaremos esa tendencia. Desde el Parlamento el PP solo ha sembrado ira y odio sin propuestas, no tienen proyecto para España donde los derechos y las libertades sean mayores, están sin argumentos”, ha concluido.

En ese sentido, el cabeza de lista del PSOE de Málaga al Congreso, Nacho López, ha destacado que en Andalucía, “se han juntado las tres derechas que no hacen nada pero ya nos están contando que van a hacer, como meterle mano a la Ley de Memoria Histórica”, ha dicho.

“Es preocupante que el PP haya entrado en el juego de Vox, es incomprensible porque es una Ley que quiere rescatar a las víctimas y darles dignidad a ellos y a sus familiares, no se trata de abrir reabrir heridas sino que haya personas que las puedan cerrar del todo”, ha lamentado.

“El PP ha demostrado que no ha sido leal con el Estado, piensan que el Estado es de ellos y solo quieren el gobierno. El patriotismo no se mide en metros de bandera, para los socialistas, se quiere a este país cuando se apuesta por los servicios públicos, ese es el patriotismo que defendemos los socialistas y que es útil para la gente”, ha añadido.

“Queremos que la gente pueda desarrollar su proyecto personal de vida, hay quien no tiene nada cuando nace, no disponen de las mismas oportunidades. Por eso la socialdemocracia les da oportunidad, nos dedicamos a eso y eso lo que tenemos que explicar en estas elecciones. Para el día 28 de abril y para el 26 de mayotenemos que hacer una movilización de la izquierda como nunca lo hemos hecho”, ha concluido.