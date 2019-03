El PSOE vuelve a constituir tras 25 años su agrupación en el municipio de Árchez

El PSOE ha vuelto a constituir su agrupación en el municipio de Árchez tras 25 años sin contar con estructura territorial de partido. Los socialistas han elegido como nuevo secretario general del PSOE en la localidad a José Francisco Muñoz, de 28 años y natural de Árchez. La constitución de la agrupación supone un impulso a la actividad del PSOE en el municipio y la comarca de la Axarquía en un momento clave en el que la organización se enfrenta a dos procesos electorales: las elecciones generales del 28 de abril y las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo.

El nuevo secretario general, José Francisco Muñoz, ha considerado que ha llegado el momento de “dar un paso al frente y defender los intereses de mi pueblo desde un puesto de responsabilidad política”. “Mi vida se ha desarrollado entre Árchez y los lugares en los que me he formado y he trabajado. Defiendo los valores del trabajo, el esfuerzo, la honestidad y el espíritu de superación. Me comprometí políticamente con el PSOE hace cuatro años y ahora creo que ha llegado el momento de hacerlo también por mi pueblo desde una responsabilidad como es la secretaria general del partido”, ha asegurado .

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, Javier Jerez, ha destacado el compromiso político de José Francisco Muñoz, así como su preparación y formación para asumir esta nueva responsabilidad. “El PSOE de Málaga sigue creciendo con la constitución de esta agrupación en Árchez, en la comarca de la Axarquía. Somos un partido que está vivo, que tiene fuerza y que afronta en las mejores condiciones el próximo ciclo electoral”, ha señalado.

A José Francisco Muñoz lo acompañan en la nueva comisión ejecutiva del PSOE en Árchez Aurelio Zorrilla como presidente, Juan Luis Rodríguez como secretario de Organización, José Cebrero como secretario de Política Municipal, Noemí Guiserís como secretaria de Igualdad, Margarita Cabello como secretaria de Comunicación, María Dolores Espejo como secretaria de Formación y Ana Galeote como secretaria de Políticas Migratorias