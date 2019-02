Juventudes Socialistas denuncia la intención de las derechas de eliminar la bonificación de las matrículas universitarias en Andalucía

La secretaria general de Juventudes Socialistas (JSA) en Málaga, Ana Villarejo, ha denunciado hoy en Torre del Mar, Vélez-Málaga, la intención del Gobierno de PP y Ciudadanos apoyado por Vox de eliminar la bonificación de las matrículas universitarias en Andalucía al 99% para aquellos alumnos que aprueben sus asignaturas.

“La realidad es que siempre que la derecha ha gobernado el sector más castigado han sido los jóvenes. Ya nos pusieron entre la espada y la pared dándonos a elegir entre nuestra dignidad y tener un empleo con una reforma laboral que lo único que trajo consigo fue precariedad mientras que en Andalucía el PSOE impulsaba planes de empleo para los jóvenes”, ha dicho.

Así, Villarejo ha afirmado que “la derecha nunca ha apostado por los jóvenes”. “Mientras en Andalucía poníamos en marcha la bonificación del 99% de las matrículas universitarias y que sólo el año pasado ha beneficiado a 87.000 estudiantes, ahora la derecha desde el Gobierno andaluz viene diciendo que quiere quitar esta medida”, ha dicho.

En este sentido, ha denunciado que “la derecha una vez más demuestra que no cree en la igualdad y no cree en los jóvenes, y quiere acabar con una medida que era pionera porque el PSOE sí cree y apuesta por los jóvenes”. “Que le pregunten a esos 87.000 universitarios beneficiados qué piensan de que quieran quitar esta medida y en septiembre tengan que volver a pagar 800 euros que en estos años pasados gracias al Gobierno de Susana Díaz no han tenido que pagar”, ha añadido.

La responsable de JSA ha declarado que “la realidad no es otra que la apuesta por parte de la derecha por la educación privada y concertada y no por la educación pública y están dando a los jóvenes de Andalucía respuestas tan fáciles como falsas para problemas muy complejos”.