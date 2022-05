Presentada la III Marcha Solidaria ‘Sueña tu camino’ del CEIP Genaro Rincón de La Caleta de Vélez

El primer teniente de alcalde del municipio de Vélez-Málaga y concejal de Playas, Jesús Pérez Atencia, ha comparecido en rueda de prensa en la mañana de este viernes para presentar la III Marcha Solidaria ‘Sueña tu camino’ organizada por el CEIP Genaro Rincón de La Caleta de Vélez el próximo 22 de mayo. Al acto han acudido el teniente de alcalde de La Caleta, David Segura; la directora del centro, Dulce Chicano; el secretario del centro, David Morales; el representante de AVOI, Juan Carmona y miembros del AMPA del Genaro Rincón.

De este modo, el teniente de alcalde de La Caleta de Vélez, David Segura, señalaba que “anunciamos hoy la III Marcha Solidaria que organiza el Colegio Genaro Rincón. Desde la Tenencia de Alcaldía queremos desear aún más participación que en las ediciones pasadas, que tanto presencial como virtual fue sido aproximadamente de mil personas. Esta rueda de prensa es la clara imagen de la unión que tenemos entre la comunidad educativa con el Colegio Genaro Rincón, instituciones públicas como la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y La Caleta, y la sociedad civil con las Asociaciones AVOI y ADAPA”.

El edil tampoco quiso olvidarse de “ese vuelco que han tenido los comercios de nuestro pueblo y de localidades cercanas, además de todos los vecinos y vecinas de la zona que han adquirido su dorsal y camiseta. Así que, como Teniente de Alcalde, me siento orgulloso de ser representante de un pueblo tan solidario que se vuelca con sus tradiciones y eventos, donde hacen a nuestro pueblo más grande. Hacen de Caleta, más Caleta. Sólo me queda lanzar una llamada a la participación, no solamente a nuestra gente de Caleta, Torre del mar y Vélez-Málaga, sino de la comarca de la Axarquía y de la provincia de Málaga”.

La directora del Colegio Genaro Rincón, Dulce Chicano, informaba que “por el momento llevamos un total de ochocientos inscritos. Quiero invitar a las familias del centro y al pueblo de la Caleta de Vélez en esta marcha solidaria marcada por la ilusión de vernos las caras y disfrutar de esta jornada. Quiero agradecer a David Segura, Jesús Pérez Atencia y a Rebeca y Vanesa del AMPA el esfuerzo para conseguir esa gran aportación económica de pequeñas y grandes empresas, logrando más de cien patrocinadores”.

El secretario del Colegio Genaro Rincón, Diego Morales, informaba que “la macha es para todos los niveles y se realiza el próximo 22 de mayo con salida a las 11 de la mañana desde la explanada del Puerto de La Caleta dirección Torre del Mar. Caminaremos unos tres o cuatro kilómetros, hasta el Club Náutico, donde estaremos de vuelta. En la meta, disfrutaremos de una convivencia en la que contamos con toda la comunidad educativa, familias, asociaciones, regalos y sorteos”.

Juan Carmona, en representación de AVOI, indicaba “la gran ayuda que se está haciendo a dos ONG, ya que después de la pandemia nos viene todo muy bien, intentándonos recuperar de todo esto. También al AMPA, que siempre estáis ahí. Invitar a todo el mundo a participar y pasarlo muy bien”.