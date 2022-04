Deportes de Vélez-Málaga realiza mejoras en las instalaciones municipales de Caleta de Vélez

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga continúa realizando mejoras en los servicios e instalaciones deportivas del municipio y, en esta ocasión, el primer teniente de alcalde, Jesús Pérez Atencia, el concejal de Deportes, J. Hipólito Gómez, y el teniente de alcalde de Caleta de Vélez, David Segura visitaron las obras finalizadas en las pistas deportivas municipales de Caleta de Vélez, cuya inversión ha sido de 125.275 euros a cargo del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2021.

J. Hipólito Gómez explicó que “desde el equipo de Gobierno se trabaja con el objetivo de mantener en buenas condiciones las instalaciones deportivas y mejorar los servicios municipales, aportando siempre mayor calidad y atendiendo a las necesidades y demandas de los usuarios se ha renovado las pistas de fútbol sala de estas instalaciones y se ha realizado una nueva pista de baloncesto, de forma que se puede practicar fútbol, baloncesto, pádel y ping pong en estas instalaciones”. “Además de mejorar las infraestructuras deportivas, favorecemos la generación de empleo y riqueza en Vélez-Málaga ya que se han empleado a personas del municipio y los materiales también han sido adquiridos a empresas locales”, añadió el edil.

Jesús Pérez Atencia destacó que “los usuarios de estas pistas podrán hacerlo ahora en un recinto de calidad y que ha mejorado sus instalaciones para ofrecer un mejor servicio, ya que la labor de este Equipo de Gobierno en estos últimos años ha sido la de trabajar en la mejora de infraestructuras deportivas y a día de hoy son muchas las que han mejorado su aspecto, creemos en la importancia del deporte y en nuestro municipio como un entorno único por su clima”, finalizó Atencia.

Por su parte, David Segura detalló que “las principales actuaciones se han centrado en la renovación del pavimento de la pista de fútbol sala y que ha sido separada de la de basket, ya que, anteriormente la persona que jugaba al sala no podía hacerlo al basket, y la persona que jugaba al basket no podía hacerlo al sala. Una vez realizadas estas mejoras se ha creado una pista de Mini Basktet, casi única en el municipio de Vélez-Málaga, y que viene a cumplir con las demandas de una gran cantidad de vecinos y vecinas de nuestro pueblo”. Además tenemos que destacar “las mejoras del propio entorno del polideportivo con la instalación de césped artificial dentro de las instalaciones y tenemos prevista para el año próximo con el acristalamiento de la pista de pádel”, añadió Segura.

El teniente de alcalde de La Caleta quiso además “agradecer el trabajo y esfuerzo del concejal de Deportes, J. Hipólito Gómez, por mejorar no solamente el polideportivo de nuestro pueblo sino también por las continuas mejoras en el campo deportivo situado en Baviera Golf, además me siento orgulloso como teniente de alcalde por ver como nuestro pueblo, La Caleta, sigue avanzando, sigue creciendo y también lo hace como no puede ser de otra forma en materia deportiva”.

Las obras se han centrado en las superficies de las pistas deportivas mediante la limpieza de las mismas, la reparación de las juntas y su saneamiento, una aplicación de revestimiento del pavimento deportivo apto para pistas deportivas en exteriores y el posterior pintado de las líneas, asimismo se ha llevado a cabo la demolición de muros de una de las pistas de pádel en mal estado y el vallado de la misma. La reforma ha incluido también la realización de mejoras para la canalización de aguas pluviales y evitar así la acumulación de las mismas.