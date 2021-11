Dos podios para las gimnastas de Nerja en el campeonato de Andalucía

El fin de semana 13 y 14 Noviembre el club GYMCOSTA participó en el Campeonato de Andalucía de Conjuntos, Final de Promesas y el XXIV Torneo Nacional Ciudad de Córdoba “Lourdes Mohedano”.que se celebró en Palacio de Deportes Vistalegre de Córdoba , donde se han congregado más de 1.900 gimnastas de toda la autonomía.

El sábado se dieron la cita todos los conjuntos de categorías Copa, Base y Absoluto donde nuestro club participo con dos conjuntos de categoría Copa Infantil y Cadetes cual no tuvieron su mejor día y no han pudieron demostrar todo su trabajo. Conjunto Juvenil Base 10 clasificadas de 20 conjuntos en una categoría muy complicada. Muy satisfechas con su trabajo. Cabe destacar la juventud de este conjunto que, en su primer año como senior, han conseguido superar a equipos con más experiencia en la categoría. y esperamos mejorar de cara al Campeonato de España.

El domingo se celebraba la Final del Campeonato Promesas de Andalucía en la que GYMCOSTA participaba con los conjuntos de Promesas, Pre benjamín B que está formado por Sara Pulido Zapata, Julia Alonso Zapata, África García Gutiérrez, Francesca Diazzi Jara y Emma Toro Contreras Proclamándose Campeonas de Andalucía Y Conjunto Cadete B con alumnas de Federadas de Nerja cual se han proclamado Subcampeonas de Andalucía de su categoría el conjunto está formado por: Marina García Paloma, Ángela Galiano Ortega, Sofia Gerpe Gertser, Alexandra Muñoz Napidenina y Carla Díaz Muñoz. Siguiente conjuntos Promesas Alevin C y Cadetes C obteniendo muy buenos resultados pero no suficiente para podio ,también destacar que son conjuntos que han pasado a la final donde se dieron la cita los 10 mejores conjuntos de Toda la Andalucía de correspondientes categorías, un logro muy grande solamente por poder a participar en la dicha final.

Tras de saber los resultados, la coordinadora Del club Gymcosta Zuzana Hanzlová se Mostraba muy muy satisfecha por los resultados obtenidos y por el gran trabajo y esfuerzo tanto de las gimnastas como de sus familias, un apoyo fundamental. Como no felicitar a su equipo Técnico de entrenadoras donde ella misma pertenece con María José García Santiago, Merle Niniane Bonnen, Carla Quirates Lopez.