Frigiliana acogerá el I Torneo Internacional de Balonmano Costa del Sol. La cita deportiva ha sido presentada por el vicepresidente primero y diputado de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado; María José Moreno, presidenta del Costa del Sol Málaga, y el alcalde de Frigiliana, Alejandro Herrero.

CALENDARIO

Viernes 20 de agosto (18.30 horas): Costa del Sol Málaga vs CBM Elche VisitaElche.com.Sábado 21 de agosto (18.00 horas): CBM Elche Visita Elche.com vs Celles Sur Belle.Domingo 22 de agosto (11.00 horas): Costa del Sol Málaga vs Celles Sur Belle.

El Pabellón Municipal Villa de Frigiliana acogerá del 20 al 22 de agosto esta competición, en formato triangular, que cuenta con la colaboración de Coca Cola, y en la que participará, como equipo anfitrión, el Costa del Sol Málaga, que llega tras realizar la mejor temporada de su historia al ganar la Copa de la Reina 2020, la Supercopa de España 2020 y la Copa de Europa 2021. Asimismo, las malagueñas estrenarán la camiseta con la nueva imagen de la Diputación de Málaga como patrocinador principal.