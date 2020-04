Nadal: «No entiendo por qué no podemos jugar al tenis si hay gente que va a trabajar»

El tenista Rafael Nadal dijo que no entiende por qué no se puede jugar al tenis si hay gente que está acudiendo al trabajo, aunque entiende que hay que «aceptar las reglas y convivir con ellas». El número 2 del tenis mundial, pidió unidad en los «duros momentos» que están atravesando muchas familias debido a la crisis por la pandemia del coronavirus. Nadal hizo este lunes un directo en Instagram en el que mandó un mensaje de apoyo a toda la gente que está sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria.

» Hay mucha gente que no está pudiendo despedirse de miembros de sus familias. Es algo terrible, son momentos inimaginables. No me puedo ni poner en la piel de ellos», dijo Nadal. «Mucha gente va a perder su trabajo. Es momento de estar unidos»