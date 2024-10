La Peña Malaguista de Archidona reconoce al portero Alfonso Herrero como mejor jugador de la campaña 23/24

Alfonso Herrero fue uno de los referentes malaguistas del curso pasado. En su primera temporada en la Costa del Sol, su calidad y liderazgo le hicieron ganarse el cariño de la grada. Gracias a su aportación en la consecución del ascenso a Segunda División, siendo una pieza clave en el equipo de Pellicer, la Peña Malaguista de Archidona ha distinguido al portero toledano como el mejor futbolista de la citada campaña.

En su XVI Edición -no consecutiva por la irrupción de la COVID-19-, la formación malaguista hizo entrega al premiado de su peso en litros de aceite. Este ‘oro’ líquido cuenta con denominación de origen Antequera y se trata de un virgen extra de oliva. Casi noventa litros de Aceite de Antequera – DCOOP que, sin duda, hará las delicias de Alfonso y de sus familiares, amigos y compañeros.

Al acto de entrega acudió el director general del Málaga CF, Kike Pérez; el consejero de Protocolo y Relaciones Institucionales, Francisco Martín Aguilar; el alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla; el presidente de la Federación de Peñas Malaguistas, Miguel Molina; y el presidente de la Peña Malaguista de Archidona, David Córdoba.

Junto a ellos, varios centenares de malaguistas que estuvieron presentes en la jornada y le demostraron a Alfonso el ferviente malaguismo del municipio. “Una pasada. Desde que he llegado no he parado de recibir mucho cariño. Orgulloso de recibir un premio así, para mí es algo especial, y que se reconozca el trabajo de uno siempre es importante. Pero sin mis compañeros nunca hubiera conseguido este reconocimiento”, comentaba el portero blanquiazul.

Kike Pérez ha asegurado que “ha sido un evento precioso”. “Darle la enhorabuena a David, el presidente, y a toda la peña de Archidona. Una tarde maravillosa y emotiva. Gracias al resto de peñas, en cada acto se ve el apoyo de todas ellas. Es un orgullo que todas entre ellas se apoyen, eso es el crecimiento del malaguismo también”, ha expresado.