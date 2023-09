Dimite Luis Rubiales. El directivo ha enviado en una carta a Pedro Rocha, presidente interino, su renuncia en al cargo al frente de la Federación Española de Fútbol y como vicepresidente de la UEFA. “Es evidente que no podré volver; hay poderes fácticos que lo impedirán”.

Hoy he transmitido a las 21:30 mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF”. Además, también deja la vicepresidencia de la UEFA. Argumenta su decisión en que no podrá volver a la Federación y acusa, como ya hizo en sus últimas comparecencias, a que se debe a presiones contra su persona: “Es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”.

Rubiales afirma que también ha dado este paso por el bien de la candidatura ibérica a organizar el Mundial 2030, la cual se temía desde el Gobierno que pudiera peligrar: “Tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo”. Y apuntó que seguirá luchando por su inocencia: “Ahora hay algo que me ocupa con firmeza. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca”.