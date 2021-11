Un equipo español, líder en posesión de balón de las grandes ligas europeas

Mucho se habla de la importancia o no de la posesión del balón en el fútbol. Para unos, los amantes del famoso ‘tiqui-taca’, es la clave del fútbol, para otros es la pérdida de tiempo y de fútbol aburrido.

En la Liga Española el Barcelona ha sido siempre el defensor de este estilo de juego que además sigue practicando y por ello es el equipo de Europa que más posesión de balón tiene por partido: Ni más ni menos que el 65%, lo que le hace que sea el líder indiscutible en esta modalidad de juego en toda Europa.

Si hace años este estilo le daba triunfo y títulos ahora no tanto pues va situado el noveno en la Liga española a diez puntos del líder y no consigue convertir en goles esa alta posesión de balón. Pero no solo el Barcelona está en esta lista de “poseedores” del balón ya que Sevilla y Villareal también superan el 60% de posesión por partido, aunque a estos equipos les va mejor que al Barcelona, así que el debate continuará abierto.