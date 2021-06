Las incógnitas que envuelven a Isco Alarcón

Sin lugar a duda, Isco Alarcón ha sido uno de los futbolistas malagueños más influyentes tanto a nivel nacional como internacional en estos últimos años, a pesar de que no atraviesa por su mejor momento en el Real Madrid CF. De hecho, cada vez hay más rumores que le sitúan fuera de la órbita merengue, aunque el centrocampista sigue tratando de aprovechar todas las oportunidades que le ofrece Zinédine Zidane para reivindicarse sobre el terreno de juego.

Una de las consecuencias más importantes que ha tenido para Isco la falta de minutos tiene que ver con la selección española, ya que el malagueño ha dejado de contar para Luis Enrique Martínez en las últimas convocatorias. Por lo tanto, no se descarta que busque nuevas aventuras fuera de LaLiga con la intención de recuperar la confianza y su mejor nivel, especialmente cuando debería atravesar por su momento más sólido como futbolista.

Esta situación es dura para el malagueño, pero también para una selección española que necesita aprovechar todo su potencial si quiere tener éxito en sus próximos objetivos. El primero de ellos llega este verano, debido a que las mejores cuotas para apostar a la Eurocopa 2020 sitúan a La Roja como clara candidata para pelear por el título. Eso sí, para ello tendrá que superar en algún momento a otros grandes favoritos, entre los que destacan Inglaterra, Francia y Alemania.

Salir del Real Madrid para tener más minutos

La calidad de Isco y su compromiso están fuera de toda duda, ya que no ha dejado de demostrar ambas cosas a lo largo de toda su carrera deportiva. Por consiguiente, no es de extrañar que tenga varias ofertas interesantes sobre la mesa, sobre todo procedentes de la Serie A TIM. Así, equipos italianos como la AC Milan o el FC Internazionale Milano se han interesado por el malagueño, pero parece que la AS Roma va un paso por delante.

Esto se debe al reciente fichaje de José Mourinho para dirigir el banquillo, un técnico con el que Isco trabajó durante su estancia en el Real Madrid y que le catapultó como una estrella internacional. De esta manera, no podemos pasar por alto esta opción como una de las más atractivas del malagueño, a pesar de que su vínculo con el conjunto blanco sigue siendo muy estrecho.