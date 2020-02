Andalucía por Sí consigue en el pleno el arreglo de las pistas polideportivas del Fernando Hierro y el de la muralla en la parte del bloque Real de la Villa

El portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, José Pino, se ha mostrado muy feliz después del pleno del mes de enero, “estoy muy contento de que nuevamente hayamos conseguido que se apruebe propuestas tan claras para la gente como las que llevábamos en este pleno”.

En cuanto a la propuesta de las pistas del Fernando Hierro declaró que “esta es una demanda de hace años y que nadie ha culminado por no ser una prioridad para ellos, pero hablamos de la salud de más de 1000 niños todos los fines de semana, y por supuesto de la imagen de nuestras instalaciones deportivas que además da nombre a una de los deportistas más importantes del mundo y que es de Vélez-Málaga Fernando Hierro”.

En la propuesta para el arreglo de la murralla, José Pino apuntó “tan fácil es como ponerle una malla a estos vecinos y cortar los árboles de la muralla para que su seguridad esté a salvo y después nos podemos esperar tranquilos a que nos den el permiso para la restauración”.

En el punto del mantenimiento de la Cruz del Cordero, en el Barrio del Pilar, el portavoz de Andalucía por Sí dijo “estoy encantado que se vaya a restaurar, y me alegro que se le agradezcan a los vecinos de mi barrio el trabajo que han hecho a lo largo de los años en el mantenimiento de esta cruz con tanta historia, pero ellos seguro que se lo agradecerían si le limpiaran la finca de “Las Golondrinas” que ahora sirve de estercolero”.

Para finalizar, José Pino salió a la defensa de los ataques que recibió sobre su pasado “me acusan de haber pertenecido al PA, y no entienden que fui del PA e integré dos listas electorales al lado de Marcelino Méndez-Trelles, de número 6 y número 4, respectivamente, de lo cual me siento muy orgulloso, donde aprendí mucho y estuve en el mismo sitio que estoy ahora, en la defensa del territorio andaluz, y en la defensa a ultranza de Vélez-Málaga, sus barrios, sus pueblos y su gente. Si esa es la mochila que dicen que llevo, pues que sigan diciéndomelo, pero la mochila del resto de partidos tanto del Grupo Independiente pro-municipio Torre del Mar, PSOE y PP, no hace falta que las diga yo, ya lo saben los ciudadanos de Vélez-Málaga. Mi mochila siempre será con la gente”.