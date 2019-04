Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, anuncia que tiene “leucemia crónica”

- Publicidad -

Joaquín Caparrós, actual entrenador del Sevilla, anunció tras el partido que enfrentó a su equipo contra el Valladolid que sufre “leucemia crónica“, pero que seguirá entrenando al club hispalense hasta final de temporada. “Sabéis que me hierve la sangre roja, pero la blanca se ha picado y me ha querido equilibrar. Tengo una leucemia crónica que no me impide ejercer mi profesión. Estoy haciendo mi vida normal y tengo que dar las gracias a todos los jugadores“, ha explicado ante los medios oficiales del club. “No tengo ningún tipo de tratamiento y quiero disfrutar de la oportunidad que me está dando el Sevilla de volver a entrenar a mi equipo. No voy a volver a hablar del tema pero quiero que todo el mundo se quede tranquilo“, añadió.